“El mismo electoral con diferente bitoque”

El cuento de matanga o burundanga sobre una tribu caníbal, lo ponen de ejemplo los políticos para evidenciar la fuerza del poder en los sistemas autocráticos, y sobre los resultados de ser juez y parte en cualquier proceso, lo que fija claramente el resultado final. Cuando se juzga a un sentenciado se lo conmina con la pregunta de “matanga o burundanga”, sabiendo que -escoja lo que escoja- siempre será primero burundanga y después matanga: descrédito, deshonra, destrucción moral del sentenciado y su decapitación. Analizando las propuestas para eliminar el Cpccs, primero la del Legislativo, de reducir las atribuciones de ese organismo, representa las aspiraciones del partido del que la patria ya es de todos (sin definir quiénes son todos) y salir con el botín de nombrar las autoridades de control; segundo, las planteadas a la Corte Constitucional para que las autoridades de control se establezcan dentro de un sistema legislativo bicameral, donde el senado determina las autoridades de control: salir del esquema de las pruebas de delito notariadas que dejó estructurado el anterior gobierno y no continuar el baile de la impunidad. El resultado final: matanga o burundanga si no se reestructura el CNE. Un editorial de Gabriela Calderón de Burgos, Volver al bicameralismo, resume un esquema del premio Nobel de Economía Friedrich Hayeck, que proponía -un senado- que en lugar de deberse a la representación igual de los estados federativos, asigne igual representación a los distintos grupos de ciudadanos según su edad. El senado estaría conformado por ciudadanos relativamente maduros, durarían en el cargo 15 años y no podrían ser reelectos. Hayeck explicó: “Cada grupo de coetáneos elegirán por una sola vez a lo largo de sus vidas, entre los de su propia generación. Quedaría establecido un cuerpo legislativo de hombres y mujeres de entre 45 y 60 años, anualmente renovado en una quinceava parte. Corresponde a la ciudadanía estar vigilante del destino que dé el Legislativo, a la estructura de la Función Electoral.

Ing. Salvador C. Loffredo A.