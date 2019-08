El mercado

El pasado miércoles 14 de agosto fui a comprar mariscos y pescados a este mercado, que por cierto fue arreglado; pensé que había cambiado, pues no fue así. Al pedir que limpien al pescado que compré me llevaron por un camino donde se perciben olores nauseabundos, había heces fecales, oscuridad y chicos que estaban drogados y consumiendo. El Municipio debe hacer una inspección en dicho mercado -en la noche- y lo constatará. El administrador de dicho mercado que haga una reunión con los vendedores para que de manera conjunta terminen con este problema. Es un mercado grande y van turistas pero de seguro ellos no volverán. Esperamos que estos problemas terminen.

Ing. Matilde Manzo Lara