El Manual de Carreño y la Biblia

La Biblia no es solo un libro religioso; también es como un Manual de Carreño que regula nuestro comportamiento social; por eso dice en el Salmo 47:7 que debemos cantar a Dios “con inteligencia” y con respeto a nuestros vecinos, valorando su descanso nocturno. Por eso no estoy de acuerdo (como cristiano) con las vigilias bulliciosas que se hacen en los barrios, alterando la paz del vecindario. Si el mundo lo hace, nosotros no; los cristianos debemos ser ejemplo de sensatez y cordura; que el amor al prójimo se refleje en todos los actos de nuestra vida diaria, sin tantos artificios religiosos que fueron y son combatidos por Jesús.

Miguel Ulloa Paredes