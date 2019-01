El impuesto a la renta y los candidatos

Es increíble ver a candidatos que tienen una vida cómoda, pero no han registrado sus impuestos a la renta. Cinco candidatos a prefectos no pagaron ningún valor al IR en tres años seguidos. En el Guayas otros cuatros aspirantes registran información incompleta del 2015 al 2017. Resulta increíble que tres de ellos han declarado $ 0 desde 2011. Esta situación se replica con siete aspirantes a la Viceprefectura, alcaldes del Guayas que tendrían un registro de $ 0, inclusive no han presentado su declaración a la renta. Esta historia se repite en varios candidatos, lo que constituye un acto negativo porque ellos tienen una vida solvente.

Lic. Ricardo Ordóñez Jaramillo