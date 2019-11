El hospital Los Ceibos y sus profesionales médicos especialistas

Soy madre primeriza de una bebé prematura. Los médicos me dijeron que esté preparada para cualquier situación. Pero la última palabra la tiene Dios. Y llevo 3 semanas junto a ella, en la UCIN del hospital Los Ceibos del IESS. Los bebés prematuros son ejemplos de vida: ellos luchan día a día por sobrevivir. He tenido que enfrentar sola la situación, sin embargo en el hospital las enfermeras y doctores han sido de gran apoyo. Diariamente nos informan sobre la evolución que tienen nuestros bebés y ya le sacaron la sonda para respirar. Me siento segura de haber ingresado a este centro hospitalario por la programada vigilancia que siguen las enfermeras y por la higiene con que mantienen a nuestros bebés , libres de contaminación e infecciones. El Plan Canguro que aplican aquí, permitiéndonos dormir con ellos, es efectivo para humanizar y darles apoyo emocional a nuestros hijos. No he visto este servicio en otros hospitales.

Las mujeres que viven en provincias o en pequeñas parroquias no se arriesguen a ir a cualquier dispensario de salud, no todos tienen insumos o médicos capacitados para solucionar los riesgos que se podrían presentar durante un parto. Este centro de atención en salud está bien equipado con aparatos de alta tecnología, con profesionales especialistas en Neonatología y Ginecología.

Naomi Vera