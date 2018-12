“El hombre destruirá la tierra”

Dios creó las cosas que hay sobre la Tierra para que con ellas el hombre subsista; sin embargo, éste con su “ingenio” extrae el petróleo de ella lo que causa que ésta, de lo húmeda aceitosa que es en el interior, se vuelva reseca, hueca y quebradiza, lo que causa derrumbes internos que producen los temblores y terremotos en la superficie. Con el petróleo hace combustibles que contaminan el ambiente lo que (creo) no estaba en los planes de Dios; sin embargo, el hombre que se cree más inteligente que El, lo hace con las consecuencias señaladas. No estoy descubriendo el agua tibia pero el hombre mismo es el que destruirá la Tierra, no Dios como muchos dicen.

Miguel Ulloa Paredes