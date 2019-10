El Gobierno no socializó las medidas económicas

Si pensamos en términos generales, las medidas económicas dictadas por el Gobierno no pueden ser consideradas más que como las mas crueles por el común de los ciudadanos, pero si se hace un análisis a profundidad, hay que reconocer que son las más adecuadas para enfrentar un desgobierno de diez años, que ha tenido y sufrido el país. Pero claro, el gobierno del presidente Moreno tuvo un error: no “socializar” el paquete de medidas, no involucrar a todos los segmentos sociales que ilustren al pueblo que el dolor de hoy significará la gracia del mañana. Sin embargo, hay que reconocer al Gobierno su fortaleza y resolución de tomar las mismas (medidas) a sabiendas del costo político que les significaría. Tampoco calcularon el desgobierno que querían causar los mismos que propiciaron la mayor tragedia y robo del país, los correístas, que desde diversos campos y acciones, solapadamente, propiciaron el caos y desorden. Esperemos que nuestro país, consciente de su historia de paz, retome la misma con mayor fortaleza y con miras a un futuro más prometedor.

Kléber Édgar Erazo Pérez