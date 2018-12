“El estilo de gobierno del electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro”

Critico su estilo agrio de referirse a sus opositores, a las mujeres, etc. Haga un buen gobierno por el bien de Brasil y para que no regrese el criminal-socialismo que, si no fuese por el sólido Estado de derecho de su país, estarían como Venezuela, Nicaragua, Ecuador o Bolivia. Apoyo su rechazo a la esclavitud de los tiranos Castro con los médicos, en tiempo de Dilma ganaban más de $ 4.100, la Habana les daba solo $ 400 y depositaba en la isla $ 600 a ser cobrados al término del contrato. Se justifican aduciendo que la educación es gratuita, ¿cuál gratuita?, si les roban el sueldo de por vida, sin permitirles que salgan sus familiares (garantía de explotación), y se negaron a rendir una prueba, principalmente, “para evidenciar a miles de espías y adoctrinadores que fungían de galenos.

Que en Venezuela no funciona la oposición porque los dictadores la controlan: a) Comprándoles y haciéndoles parte de la corrupción. b) Callando a los que tienen rabo de paja. c) Encarcelándolos y amenazando a sus familiares. c) Silenciándolos con falsos robos. No al peligroso Pacto Global Migratorio que amordaza a la prensa. No invitación a su posesión (2019-01-01), a los dictadores Diaz-Canel, Maduro, Noriega..., “porque es una fiesta democrática” y ellos “lo hacen con fraudes electorales”.

Juan Carlos Cobo Rueda