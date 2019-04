El desorden y caos en las vías

Se siente vergüenza ajena al leer en los reportajes que “las paradas de bus en la Perimetral son tierra de nadie”. Otro reportaje dice “Buses sin paraderos”.. y otro “Imprudencia”, en que los conductores de buses que recorren la arteria aprovechan los huecos de las mallas para dejar y recibir pasajeros. En realidad no solo en la Perimetral ocurren estas barbaridades pues en todos los recorridos de las distintas líneas de buses se repiten estos desafueros. Basta mirar en las Av. Víctor E. Estrada, Francisco de Orellana, Guillermo Pareja, Carlos L. Plaza Dañín, Malecón Simón Bolívar, calle Tungurahua, Rumichaca, Esmeraldas, etc. El desorden y caos generalizado está presente en todas las calles de la ciudad debido al incivilizado comportamiento de los choferes buseteros que no han sido adecuadamente evaluados ni capacitados para conducir un bus de transporte urbano, lo que por sí conlleva gran responsabilidad, y es que en todos los países del mundo tienen que someterse a una estricta capacitación, puesto que lo que llevan en sus unidades no son sacos de papas sino vidas humanas.

Cabe preguntarnos: ¿dónde están los dispositivos electrónicos monitoreados con sistemas de control con tecnología de punta que impedirían la apertura de las puertas al detenerse en sitios no dispuestos como paradas? ¿Y la “flota” de 140 motos para el servicio y seguridad de la ciudadanía, sean conductores o peatones (¿?) y para optimizar aún más el tránsito?

Ing. Jorge Adum Bravo