El descontrol vial y complicaciones por mala calidad del asfalto

La labor de la ATM es buena, pero los reclamos de usuarios son muchos y permanentes, siendo una de las principales causas el efecto de carga de buses en corredores viales, que sufren congestionamientos diarios por calles dañadas, semaforización no sincronizada, irrespeto de paraderos, entre otros. Tomar un bus es complicado, por las distancias, mala distribución del cuerpo de vigilancia para dar un servicio ordenado y eficiente tráfico. Por otra parte, la creación de corredores viales es uno de los mecanismos de ATM para ordenar el transporte público que usan el 70 % de los guayaquileños, pero todavía no hay cultura en los choferes y usuarios para su eficiente uso. En las rutas de servicio de colectivos y buses es importante que se respeten las leyes de tránsito, como los paraderos de estos vehículos. Por el tipo de asfalto de mala calidad se producen los huecos y en cada invierno hay que bachear, lo cual tiene costo. Y además, la desconsideración total al usuario; causa sorpresa y malestar el cierre de algunos tramos de calles muy congestionadas, demorando la llegada a donde uno se dirige, a veces con apuro. En estas calles saturadas los choferes hacen sonar con insistencia los pitos de sus carros, por la impaciencia, molestando a los residentes que viven alrededor. Por lo tanto, hay que hacer un estudio en la distribución de los buses. Algunas calles no están en capacidad de soportar la alta carga de vehículos, además de afectar negocios que están en los corredores.

Lic. Robespierre Rivas