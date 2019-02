El Cpccs (T) debe promover los derechos de participación

Parece un caso de Ripley que el CNE, institución a la que corresponde difundir a la ciudadanía para que participe en la política, como en el caso de la elección del Consejo de Participación Ciudadana, no permita que los candidatos se promuevan y lo que es peor, estén prohibidos de pronunciarse políticamente. Esto constituye una cantinflada política. Los ecuatorianos en su mayoría no conocemos cuáles son los candidatos al Cpccs y al prohibirles que realicen campañas proselitistas los perjudicados somos nosotros, porque seguramente vamos a anular el voto o lo vamos a realizar a favor de quienes no conocemos, ya que la forma de votar es ambigua. Nos encontramos desorientados, perjudicando al libre pensamiento de la correcta elección de los candidatos que sean de nuestro agrado, por el hecho de que los desconocemos.

Es tarea prioritaria del Cpccs promover derechos de participación y establecer mecanismos de control social; prevenir e investigar actos de corrupción; designar a las autoridades que le corresponden según la ley y la Constitución, construir o reformar la normativa del Sistema de Participación Local con participación ciudadana, promover la conformación de espacios de participación y activar mecanismos de participación ciudadana en sus territorios.

Ricardo Ordóñez Jaramillo