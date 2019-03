El Cpccs debe desaparecer

La cantidad de candidatos me hace pensar que una de las principales fuentes de nuestra representación democrática debe ser el desempleo, más la campaña gratuita garantizada a costa de los contribuyentes. Lo peor es que la recompensa por el sacrificio de aportar al presupuesto y cumplir con el absurdo requisito del voto obligatorio va a ser probablemente malos funcionarios. No queda más que votar por alguien, por el menos malo. Pero si queda un poco de libertad para decidir como ciudadano de a pie, anularé mi voto para el Cpccs en señal de protesta, porque no pienso contribuir financiera ni democráticamente con una institución jurídica inoperante, que debe desaparecer.

Carlos Cortaza