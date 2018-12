“El concepto que sobre democracia tiene un exmandatario”

He leído en redes sociales un análisis sobre el número de votos obtenidos por los dos vicepresidentes electos por la Asamblea Nacional, versus los votos que obtuvo el exvicepresidente en las urnas.

Llegar a la conclusión de que él llega, comparando el número de votos que se obtiene en las urnas, pegado a un binomio que gozaba, aparentemente de popularidad y que alcanzó una “alta” votación, que hoy dudamos por las características del consejo electoral que organizaba esas elecciones, es un despropósito e indigno de alguien que ha ocupado un cargo vicepresidencial. Este señor, a pesar de haber sido “elegido” con una alta votación, que estoy seguro en una contienda limpia no hubiera alcanzado, no llegó a entender la democracia y sus mecanismos.

Si es que tan legítimo beneficiario de esos votos se sentía, por qué no luchó por ser el candidato presidencial luego de haber terminado su período como vicepresidente??

El exvicepresidente no se debe exponer a mostrar de manera tan flagrante su incapacidad analítica y su desconocimiento de los caminos democráticos, tratando “parecer” inteligente con análisis que no resisten la más mínima consideración de la lógica en un País con un sistema definido por una constitución que ese mismo grupo construyó, peor viniendo de alguien que, por el cargo que ocupó no podría caer en esa mísera y escasa demostración de desconocimiento.

Ing. José M. Jalil Haas