El Bolillo y la Selección ecuatoriana

Señor director:

No sé si el contrato del Bolillo Gómez fue firmado por la actual directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) o por la anterior, y si dicho contrato manda a pagar una jugosa suma de dólares al Bolillo en caso de que resuelvan terminar el contrato.

Pero lo que sí es claro y evidente es que este señor Darío Gómez demuestra una desesperación porque la FEF lo cancele.

Un hombre que supo hacer una labor tan grande, como la de elevar la moral y autoestima de los jugadores ecuatorianos y llevarnos por primera vez a participar en un Mundial de Fútbol, realizando así el máximo sueño de los ecuatorianos, que venga en esta ocasión a lapidar la moral de los jugadores y a pisotear lo más grande que tenemos los ecuatorianos, que son nuestros sueños, haciendo declaraciones como: “si no están de acuerdo bótenme, pero igual les va a ir mal con cualquiera que venga”, no merece llamarse técnico.

Creo que si la FEF, por el camino legal no encuentra la posibilidad de botarlo, “pero sin darle un centavo como premio”, es preferible que se lo mantenga aquí hasta que termine su contrato.

Los ecuatorianos sabremos aceptar que no iremos al próximo Mundial, pero estaremos felices de no darle un dinero no merecido a este mal llamado “técnico”.

Jacinto H. Mancero Gando