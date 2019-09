El aborto y la dignidad humana

Argumentar que el ser humano en estado embrionario o fetal no siente dolor físico y por este motivo se justifica todo aborto o manipulación embrionaria es desmerecer su dignidad. El sufrimiento es real. No podemos comparar el dolor físico como lo sentimos los adultos -que es subjetivo, unos toleran más dolor que otros-, con un dolor que se va expresando de acuerdo al desarrollo de los diferentes componentes del sistema nervioso central y periférico. La dignidad humana va más allá del dolor físico o espiritual; trasciende. No hay mayor dolor que sufrir los horrores de instrumentos que destruyen brazos y manos que servirían para comer, rezar y acariciar el rostro de su madre.

Mario Monteverde Rodríguez