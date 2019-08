Educadores jubilados en huelga de hambre

Desde Loja, como educador jubilado, me adhiero a la medida de hecho de 31 compañeros y compañeras, profesores jubilados declarados en huelga de hambre, quienes representan a 21 mil profesores jubilados de Ecuador que no han recibido el incentivo jubilar; ese es el trato que merecemos por el gobierno neoliberal correísta. Desde el último rincón del mundo respaldo el justo reclamo y la medida de hecho indeclinables. ¿Qué ha dicho la Confederación Nacional de Jubilados; la Presidencia y su equipo de la Unión Nacional de Educadores Jubilados Ecuador comandados por José Vásquez? Esta solidaridad no se trata de estar afiliados a la UNEJ, debemos demostrar solidaridad, respaldo, tómese como política social, incluso como buscar nuevos adeptos para la afiliación en la organización que lideran. Igual debieran estar todas las UNEJ filiales del país por tratarse de educadores jubilados engañados por el régimen que nos considera de poco valor. Hasta proponen pagarles con bonos, como si en los centros de abastos para la alimentación recibieran papeles. Expreso mi admiración y gratitud para el columnista y subdirector del Diario Expreso Francisco Huerta Montalvo, “Jubilados sin júbilo” (30-VII-2019), a los educadores jubilados del Guayas por demostrar solidaridad, impulso, rechazo a la manipulación de los pagos que pretenden conculcar la política de exclusión de los educadores jubilados, hoy declarados en medida de hecho.

Dr. Victoriano Albito Orellana Profesor jubilado