Todos tenemos el talento para triunfar en la vida

Un destacado profesor de la Universidad de Guayaquil me contó hace poco que durante su infancia y adolescencia tuvo que lustrar zapatos para ganarse el sustento diario, sin embargo eso no impidió que estudiara en la escuela, colegio y universidad hasta obtener el título profesional de biólogo y también de ingeniero civil.

He contado este caso porque existen chicos que se lamentan diciendo que no han podido educarse por tener que trabajar de vendedores ambulantes en las calles del Puerto Principal y que el tiempo no les alcanza para prepararse en algún establecimiento educativo. No se justifican este tipo de excusas porque cuando las personas quieren progresar, especialmente en el campo de la educación, hacen verdaderos sacrificios para poder alcanzar las metas propuestas, tanto, que muchos jóvenes en la actualidad trabajan por las mañanas y estudian en las noches en determinadas carreras universitarias.

Realmente todos tenemos el talento e inteligencia dados por el Padre Celestial para triunfar en la vida, solo depende de la decisión que tomemos de dejar el conformismo y buscar un mejor porvenir por nuestro propio bienestar, a pesar de las dificultades y contratiempos que se presentarán durante el camino hacia el éxito.

Lic. Alfredo Muñoz