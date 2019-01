Drogas: “La responsabilidad es de los padres”

Es fácil echarle la culpa de nuestros problemas a otros; en el tema del consumo de drogas yo creo que, en su mayoría, es la falta de control y autoridad de los padres; solo se ven los frutos dañados de la mata (hijos) pero no las raíces (padres) que muchas veces son las que están podridas. Cuando el tallo y las ramas (familia) están torcidas no hay poder humano que las enderece; así me digan temático, la solución es espiritual; lo que pasa es que, a veces, los que deberían ser más humildes son los más orgullosos y les cuesta clamar a Dios por sus hijos porque creen que se rebajan haciéndolo; después, cuando ocurren las desgracias, hasta se ponen a rezar el rosario o a leer la Biblia.

Miguel Ulloa Paredes