Evaluación periódica en planteles para detectar anomalías a tiempo

El video del docente que filmaba con su celular debajo de la falda de una estudiante es una versión “tecnológica” de la mala costumbre de antaño cuando algunos jóvenes colocaban espejo en sus zapatos para observar los interiores de las compañeras de clase.

La separación del docente de la unidad educativa no significa el “sanseacabó” de esta anomalía y lleva a las autoridades pertinentes a analizar 4 situaciones puntuales:

1) El perfil de los educadores. No olvidemos que la observación es canal de aprendizaje y esta acción sin ápice de vergüenza efectuada ante jóvenes en proceso de formación, es invitación a réplica.

2) Realizar evaluación periódica de los docentes, a través de encuestas a los estudiantes. Este es un canal que recepta información sensible gracias al anonimato.

3) Revela la poca comunicación de la parte afectada con sus padres, la divulgación del caso ocurrió por difusión del video en redes sociales y no por denuncia de los padres de la menor.

4) Trabajar en casa y en el aula enseñándoles a decir No al primer irrespeto, así pondrán freno y no serán víctima segura. Si el celular no estaba en el aula, este capítulo se repetía por lo que queda del año escolar y su autor “muy bien gracias”.

Ing. Isabel de Cordovez