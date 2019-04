Dimes y diretes de los vocales del CNE

Los vocales del CNE se acusan mutuamente de irregularidades en la transmisión de datos de las últimas elecciones. Con razón, el Ing. Enrique Pita reclama la inconcebible desconexión de este organismo con el resto del país desde las 07 a. m. del domingo 24 hasta el lunes 25; nadie podía saber qué estaba pasando con los resultados. La presidenta de este organismo dice que la culpa es de CNT. Esa excusa ya no se la traga el pueblo, se ha convertido en “falla” o práctica común en las elecciones. Ustedes tenían la obligación de que esto no se repitiese. El Ing. Pita sostiene que había otras operadoras que hubiesen suplido la ineficiencia de CNT. Así, para la dignidad de alcalde de Babahoyo hasta las 4 p. m. del lunes 25 solo se había escrutado 0,56 %, reflejando un empate. Un partido político, después de haber mantenido un ‘mutis’ total durante la noche, proclama un apoteósico triunfo en verdadera tiniebla informática. Ahora se han impugnando algunas urnas y haciendo referencia a declaraciones del presidente del CNE de Los Ríos aparecen decenas de papeletas planchaditas y sin un solo doblez a favor del supuesto ganador. Seguimos en lo mismo. Mucha vergüenza para un país que en plena era de la tecnología aún no logra transparentar un proceso tan importante, si se está buscando que dejemos atrás trampas, mañas y allanemos el camino para conseguir una sociedad más justa para las futuras generaciones.

Ing. Javier Sper Ziade