Destrucción de la familia, la seguridad, la vida...

27-06-2018, CCE: “Los menores de 12 (niños) a 17 (adolescentes) años pueden decidir por su vida sexual y reproductiva”. ¿Abriendo la puerta al libertinaje?

Con seguridad se frotaron las manos las mafias de prostitución, violando la Patria Potestad y el art. C. 29. Y quienes infrinjan estos “derechos-de-marras” ¿perderían la calidad de padres? ¿Monstruosidad que seguiría vigente? 12-06-2019, CCE: “Aprueba el matrimonio igualitario”. Argumentan: “La no discriminación de la CIDH”. Violan el art. C. 67: “El matrimonio, unión entre hombre y mujer”, aprobado por el pueblo. Para niños y adolescentes, referente deformador de la familia de Dios y la Ley Natural. Se respeta la vida de estas personas, pero no pueden vulnerar los derechos de los demás y acusarnos de homofóbicos. No es un tema de mayorías o minorías sino de principios.

No es xenofobia si un Estado dice no a los extranjeros con “pasado delictivo” para precautelar la seguridad de los suyos. No al aborto y a la adopción de menores.

Y de la “ideología de género”, el 12-09-2018 en N. York: “El género “X” para recién nacidos”.

La ciencia demuestra que en la concepción, antes de nacer, se determina el sexo en su ADN. La “X” o firma de Satanás, asumida por la humanidad como sentencia de muerte, igual que Sodoma y Gomorra.

Renuncien jueces que irrespetan la Constitución y sirven a ideologías transnacionales. Lo mismo la Asamblea que acolita (y tapa el saqueo de la 35), que legisló a favor de la delincuencia y el narcotráfico (ahora no pueden controlar las cárceles, menos proteger a la ciudadanía en las calles).

No derogan la tabla de la droga, no sancionaron a los violadores y permitieron el adoctrinamiento socialista en escuelas y colegios.

A las calles en defensa de la patria, la vida, la paz, la familia, la educación, la seguridad, la fe y la honra pública mancillados por políticos, jueces y magistrados revolucionarios que imponen “totalitaria impunidad de la corrupción y del todo vale”.

Juan Cobo R.