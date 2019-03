Despidos en el sector público y la nula generación de empleo

En los últimos días se corrió la noticia de que ocurrieron miles de despidos en el sector público, sobre todo con aquellas personas que tenían contratos ocasionales. Ante esta situación, no existen cifras oficiales sobre cuántos despidos se han realizado o cuántos más se harán. Lo cierto es que era una decisión que debía tomarse. En la actualidad, el Estado ecuatoriano no cuenta con los recursos para mantener su tamaño gubernamental. El excesivo tamaño del Estado y gasto público que se dio en los últimos años es el responsable de querer imponer una falsa ilusión a miles de trabajadores. Tarde o temprano no iban a existir los fondos para mantener ese despilfarro. La situación de ahora es inevitable. Además, pretender que el Estado sea el proveedor de empleo es inviable. Sin embargo, la decisión del gobierno de Moreno también actúo de manera irresponsable al avisar sin tiempo de anticipación en épocas festivas. Pero, sobre todo, es irresponsable porque en la actualidad Ecuador no cuenta con la capacidad comercial para que el sector empresarial pueda absorber esos empleos perdidos. Hoy, miles de familias de suman al desempleo que sufren millones de ecuatorianos y lo peor es que aún seguimos estancados en una recesión económica.

Es momento de dejar de pensar en los costes políticos y tomar las decisiones que necesita el país para generar más empleos. Basta de políticas a medias, Ecuador necesita reformas sociales y económicas profundas de manera urgente.

Jorge Chuya