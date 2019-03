Despidos en el sector público

El Gobierno a trabajadores operarios de servicios, desde 1/03/2019 (2018) ha enviado cartas de agradecimiento. Art. 143 Reglamento Losep: se puede dar por terminado el contrato. El ocasional es 12 meses, prorrogable por un periodo más (art. 58 Losep); estos trabajadores vienen renovando contrato ocasional por muchos años y constituye indefinido o estable. El nominador ha seguido otorgando contrato ocasional, no es culpa del trabajador. Esa población no puede sobrepasar 20% de la entidad. Origina responsabilidades administrativas, civiles o penales al funcionario que lo otorga; no dice que el trabajador tiene que ser despedido, ya tiene derecho adquirido de estable.

Ab. Franklin Lituma Manzo