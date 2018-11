Despenalización del aborto

El ser humano producto de una violación es igual al ser humano que no es producto de una violación. A quien debe castigarse por la violación es al violador. Solo se busca destruir la vida del no nacido, como si fuera el culpable de ese acto contra la mujer. Y el ser humano que viene al mundo desprotegido, por tener una malformación, no debe ser sentenciado por presentar una anomalía en su organismo. Hay tantas personas que nos dan ejemplo porque con sus problemas orgánicos, han salido adelante. La Asamblea quiere despenalizar el aborto, para que no se castigue a los abortistas que asesinan a seres humanos, que son concebidos en circunstancias especiales.

Dr. Mario Monteverde R.