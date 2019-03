“Desmembración abusiva de árboles públicos en la ciudad, ¿se justifica?”

El día 20 del presente mes fui testigo de la destructiva acción de cortar el 80 % de las ramas de ciertos árboles en la avenida principal de la Alborada por parte de obreros contratados por la fundación Siglo 21. Esta acción no puede considerarse poda, que significa cortar ramas supefluas y muertas. Allí no había ninguna rama y solo tenían su follaje natural. Obviamente esto no es entendido por los burócratas oficinistas que trabajan en ambientes climatizados, a diferencia de la gente que transita en las calles y busca la sombra del árbol para protegerse de los rayos ultravioleta del sol, pues aparte de adornar las avenidas los árboles transforman el tóxico anhidrido carbónico en oxígeno.

Al llamarle la atención a los obreros por este vandálico accionar fui insultado. Presenté la queja telefónica al encargado de dicha fundación, pidiéndome las disculpas del caso y que hablaría con la empresa contratista.

Las ramas cortadas permanecieron abandonadas al pie de cada árbol ultrajado. Al menos, la queja sirvió para que de inmediato las recogieran.

Esta desmembración abusiva de los árboles públicos, obedece a la disposición de la Corporación Más Seguridad, Ojo de águila, para tener mayor visibilidad. ¿Se justifica la agresión indiscriminada contra árboles públicos en nuestra ciudad?

Arturo Torres Morales