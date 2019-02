Deporte: la motivación y la fuerza necesarias para practicarlo

Hace pocos días terminé con éxito el último reto deportivo que me había propuesto: correr media maratón (21 km) en menos de dos horas. A quien no esté familiarizado con el mundo de las carreras puede que esto “le suene un poco a chino”, pero realmente lo importante aquí y el porqué de escribir estas líneas no es el tiempo, ni siquiera la distancia, sino el motivo, la razón principal de por qué me planteé hacer algo así.

Llevo corriendo varios años y toda la vida haciendo ejercicio, pero hasta hace un tiempo nunca me había planteado estas cosas como me las planteo hoy en día, supongo que a medida que maduras y te haces mayor vas dando importancia a unas cosas que antes ni las pensabas...

Después de ver luchar a mi padre como un campeón durante dos años contra un cáncer y teniendo que vivir diariamente con gente a la que quiero y admiro que ha luchado o está luchando con, la que yo considero, la peor plaga del siglo, a medida que empiezas a relativizar las cosas y a dar la importancia adecuada a todo, eres capaz de mirar con otros ojos todo lo que te rodea; gente con discapacidad, personas que atraviesan situaciones difíciles a todos los niveles, ausencias que te parten el corazón cada día...y de pronto te preguntas...si ellos pueden con eso, si luchan hasta el último minuto con una sonrisa en la cara, si se caen y se levantan... ¡Yo puedo con esto!

Y ahí está la principal razón de por qué me planteo estos retos deportivos, el deporte y la actividad física hacen que te sientas bien contigo mismo, pero para mí va un poco más allá, para mí es un tema mental, es una lucha interna conmigo misma, es la manera que tengo diariamente de demostrarme que puedo con todo lo que me proponga, como persona, como mujer, como trabajadora, como amiga, como madre, como hija...en todos los aspectos de mi vida, es la manera de salir de mi zona de confort y superar lo que me plantee.

Cuando siento que físicamente no puedo más, mi cabeza empieza a trabajar para demostrarle a mi cuerpo lo contrario, teniendo presente siempre el recuerdo de mi padre, respiro profundo y sigo adelante.

Y es que, en esto consiste la vida, en plantearte retos diarios e ir superándolos, en encontrar la motivación y la fuerza necesarias para hacerlo.

Yo he encontrado en el ejercicio la manera de plasmar mi forma de vida. Sé que puedo con lo que me proponga, solo es cuestión de enfocarme y luchar por ello, todos deberíamos tener algo que nos ayude a ser mejores, a querer superarnos para poder sentirnos bien a medida que vamos cumpliendo nuestros objetivos.

Siempre nos vamos a encontrar con situaciones complicadas, retos que se nos antojen inmensos, preguntas a las que no encontraremos respuesta, pero dependerá de nosotros y de nuestra entereza mental (y física) ser capaces de superarlo y enfocarnos en lo siguiente, disfrutando cada paso que damos y agradeciendo cada día la bendición de poder abrir los ojos.

Almudena Cardenal