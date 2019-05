Las denuncias contra los judiciales por parte del Cpccs

El Dr. Gerardo Peña Astudillo + (mi amigo) decía que la inflamación de la fístula era de un dolor exquisito. ¿Será que el oficio MDN-MDN-2019-06-40 del 10 de mayo del 2019, suscrito por el gral. (sp) Oswaldo Jarrín Román, ministro de Defensa Nacional, le proporciona la misma sensación a la ministra de Salud? El Ministerio de Salud botó a muchos obreros que realizaban labores de fumigación en la provincia del Guaya y el oficio le niega tropas para que realicen el trabajo de combatir los vectores. Los trabajadores son necesarios para que no se desate una epidemia en la costa, donde se producen las enfermedades de este tipo. Ellos presentaron Acción de Protección por violación al derecho al trabajo, -art. 33 de la Constitución- y discriminación territorial. La juez de trámite ordinario que por ley se convierte en Constitucional inadmite y manda que sea tramitado en lo Contencioso Administrativo, que demorará hasta 18 años para resolver. El Cpccs ha enviado más de 320 casos al Consejo de la Judicatura -por encontrar mala prácticas-, que tiene que examinar y sancionar a fin de entregar a la ciudadanía la paz que necesita. Sin justicia no hay credibilidad ni inversión al no existir seguridad jurídica. Es de esperar que el Tribunal de alzada entregue la tutela constitucional y reintegre a los trabajadores que ni siquiera fueron despedidos legalmente. Parece que sigue metida la mano en la justicia.

Ab. Franklin Lituma Manzo