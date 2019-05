¿Hacia dónde va el Ecuador con tanta gente desempleada y muchas necesidades?

Nuestro gobernante asumió el cargo hace casi dos años. Nos dijo que iba a garantizar el avance y solución de los graves problemas que agobiaban al país, los cuales han venido incrementándose con el flagelo de la corrupción, lo cual repercute en gran escala en el galopante desempleo de los últimos años, el fenómeno social que más está afectando a los ecuatorianos. No contar con empleo digno provoca reacciones en cadena, como incremento del índice delincuencial y crimen organizado.

En la actualidad el ciudadano se agobia al no tener alimento, salud y educación para su familia, lo que conlleva a delinquir. Por ello cada vez vemos más jóvenes metidos en pandillas y microtráfico. Tenemos aproximadamente 40 % de la población ecuatoriana que no tiene empleo o no gana lo suficiente para cubrir necesidades básicas.

Pero lo más alarmante es que afecta a una población altamente joven que ni siquiera logran empezar una vida laboral y terminan desistiendo de conseguir empleo porque consideran que no hay oportunidad para ellos y la única alternativa se convierte en infringir la ley delinquiendo o adhiriéndose al crimen organizado. El gobierno nacional de no buscar mecanismos eficaces que realmente vengan a brindar oportunidades a la población, en unos años más habrá mayor demanda y el colapso será de envergadura inimaginable.

Ec. Mario Vargas Ochoa