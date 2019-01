“Dejemos de vivir en un estado de desesperanza”

Quisiéramos al fin enterarnos en qué clase de país vivimos así como cuál es la línea de gobierno que sigue el mandatario y a dónde nos está llevando. No puede ser que una destituida vicepresidenta de claro origen correísta y que haya sido llamada a declarar sobre actos no exactamente satisfactorios a la vista del país, tenga el apoyo gubernamental con transporte, guardaespaldas, chofer, etc.

Dejemos de vivir con un estado de esperanza o inconciencia y más bien pensemos en la realidad actual en la que tenemos un gobierno con falta de ideas y que solo se preocupa de engañar al pueblo con promesas que ya sabemos que nunca se van a cumplir.

Ing. Édgar Diminich M.