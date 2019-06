Defendamos nuestros principios y fe cristiana

¡Qué bien que el pueblo se esté manifestando masivamente en distintas marchas de protesta contra el “matrimonio igualitario” e ideología de género, practicando así la verdadera participación ciudadana, liderado por la Iglesia católica, evangélica, grupos profamilia, entre otros!

Es deber de la Iglesia y de los verdaderos cristianos defender sus principios y su fe en Dios, ya que los ecuatorianos somos creyentes en gran mayoría. Aquí no se aplica lo que so pretexto de algunos detractores dicen, que por ser un Estado laico no se deben tomar en cuenta asuntos de orden religioso o de fe, que eso es aparte. Para los cristianos - gracias a Dios la inmensa mayoría de ecuatorianos- nuestros principios y fe en Dios siempre son primero y tenemos que aplicarlos en todos los sentidos de nuestras vidas; no podemos quedarnos callados ni ser indiferentes. El callar y no hacer el bien pudiendo hacerlo es pecado ante los ojos de Dios. Su Ley, la Ley Suprema, manda obedecer las leyes de los hombres, siempre y cuando no atenten contra la ley de Dios. Para eso tenemos la libertad de culto y de expresión estipulada en la Constitución; podemos expresarnos libremente al respecto. La solución es la verdadera participación ciudadana masiva, en vivo y en directo, del pueblo defendiendo sus derechos y principios; ni por vía votación es tan seguro por el elevado grado de corrupción que está viviendo el país (los corruptos aprovechan para hacer fraude).

Ab. Carlos A. Cárdenas Estrella