Decadencia de la sociedad

Creo que la sociedad está en decadencia. Cometemos contradicciones y hasta crímenes atroces que llamamos paradójicamente “progreso”. Veo en centros comerciales cada vez más papás-canguros y mamás ‘vitrineando’. En la calle mujeres semidesnudas que no dejan nada a la imaginación pero se dicen muy ‘dignas’. Exigimos mejores hijos pero desde el ‘celular’. Cada vez hay más productos antiarrugas y ‘antivalores’. Madres compitiendo con hijas: quién se ve más ‘joven’. Papás viendo porno y mamás con ganas. Hijos genios con móviles, pero no saben ni saludar. Escuelas que enseñan física cuántica pero no ética. Ateos que despotrican contra católicos pero al menor temblorcito suplican a los santos. Madres que no dan el pecho a sus hijos. Chicos que saben mucho de superautos pero ni usar los cubiertos. Mujeres que se operan y visten para otras ‘mujeres’. Muchachos afortunados de tener abuelos, pero que más cuidan a su tablet. Abuelas que van al ‘gym’ y al ‘mall’ pero no a ver a sus nietos. Ancianos que prefieren un hogar de acogida por temor a sus hijos. Maestros perseguidos por enseñar valores. Gobernantes con aviones y sus pueblos muriendo de inanición. Casas con neveras vacías pero con internet y ‘smart’ TV. Parejas promiscuas que exigen adoptar, mas promulgan el ‘aborto’. Bebés que no pidieron ser engendrados, asesinados por sus padres. Hombres que golpean a sus parejas pero quieren hijos ‘sanos’. Socialistas recalcitrantes que viven como reyes...

César E. Benítez Jiménez