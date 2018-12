“Debemos evitar que las invasiones de terrenos tomen cuerpo”

La historia de la humanidad ha sufrido transformaciones que comprometen aspectos laborales, sociales, y tenencia de tierras, etc., en su evolución. Hoy en el país existen mafias que terminan con la existencia de los seres humanos. Como profesional del derecho, no comparto con ciertas clasificaciones de delitos determinados en el COIP. Además, existen mafias que roban en los edificios, otras realizan secuestros y las invasoras de tierras que pertenecen a comunas, empresas privadas, personas naturales, etc.

Espero que la opinión pública comparta mi criterio de que, en el territorio nacional, no le queda al Estado ecuatoriano, sino la franja costera establecida por decreto ejecutivo. Espero que los ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y el Ministerio de Medio Ambiente pongan atención a las solicitudes de adjudicación de tierras supuestamente baldías. Existen mafias que han comenzado a sorprender a los funcionarios de los ministerios referidos presentando solicitudes de adjudicación de supuestas tierras del perfil costanero en algunos casos, otras a orillas del río o al interior del estero Salado, que no forman parte del perfil costanero y están solicitando se les adjudique con violación expresa de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, y el Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Debemos evitar que estas invasiones tomen cuerpo en la vida del país porque causan daño dentro y fuera del Ecuador.

Dr. José Bruque Martrus