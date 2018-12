“Debemos estar en el rango de los países críticos al régimen de Venezuela”

Fue Jorge Rodríguez el ministro de Comunicaciones de Venezuela que lanzó insultos en contra del mandatario ecuatoriano y por lo que nuestro país instrumentó los mecanismos diplomáticos como de no enviar al nuevo embajador que se prestaba a asumir sus funciones.

El Ecuador esperaba que el dictador Maduro pidiera disculpas y destituya a su funcionario pero nada de eso ha pasado. No es para sacar en cara lo que hace el pueblo con sus hermanos venezolanos pero es evidente que hacemos gran esfuerzo dentro nuestra deteriorada economía. Los gobernantes venezolanos no quieren pagar lo que nos deben y más se trata de estafa por sus incumplimientos en algunos negocios.

Señor director, es menester expresar que Maduro no es un legítimo presidente electo, pues su elección no ha sido validada por la mayoría de los países del orbe al dejar sin oportunidad a la oposición la legítima intervención y por el irracional conteo de votos que no dan las cuentas.

Debemos recordar que el secretario de Comunicaciones del Ecuador manifestó que las declaraciones de Rodríguez demuestran que ese socialismo corrupto, asesino y mentiroso del siglo XXI todavía vive en Venezuela, lo cual nos convierte dentro del rango de los países críticos al régimen de Venezuela.

Abg. Franklin Lituma Manzo