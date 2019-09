Data Science & Ethics (La ciencia de manejo de datos y la ética)

Conocida la infiltración de información sensible de 20 millones de ecuatorianos, se pone en discusión qué implicaciones tiene el manejo de la “big data” (grandes volúmenes de datos). Ya sean estructurados, semiestructurados y no estructurados, tienen el potencial de ser extraídos para obtener información financiera, económica, social, geoespacial, meteorológica, de medicina, planificación de una ciudad, publicidad. La ciencia de datos abarca todo tipo de técnicas para analizar datos a escala, que se recopilan, almacenan, analizan e interconectan con otros tipos de datos. Detrás de toda esta información hay cuestiones que deben analizarse pues tiene impacto cultural, científico, político y económico según como usen esta información la ciencia, empresas y gobiernos. Hay que revisar la ética sobre su uso, el objetivo y el fin de quien accede y analiza nuestra información. Muchas veces la recopilación sucede sin nuestro consentimiento. Cada vez que accedemos a portales de redes sociales, de servicios o de conocimiento y piden nuestro consentimiento para acceder a nuestros datos, les estamos dando carta blanca para que dispongan de nuestra información según el criterio ético (o falta de ética) para usarla con fines que no hemos consentido. ¿El uso masivo de nuestra información está dando paso al deterioro de nuestras libertades civiles y privacidad? Quizás sea necesario comenzar el debate sobre un marco ético que dé directrices de cómo se deben utilizar las herramientas de la “big data” con fines de investigación científica, económica, etc. ¿Cómo se pueden recopilar datos sin conocimiento o consentimiento de las personas y aun así cumplir con la obligación ética de tratarlas con “justicia, beneficencia y respeto? La responsabilidad sobre el manejo ético de información recae sobre los gobiernos y las empresas que se dedican a la ciencia de datos, que deben plantearse tener una normativa casa adentro y la fiabilidad de sus sistemas de seguridad. Para evitar que se repitan casos como el de la empresa Novaestrat, se debe tomar medidas a nivel de marcos éticos de manera acordada entre el gobierno y el sector empresarial dedicado a la ciencia de datos, con el fin de restablecer y mantener la confianza entre los actores involucrados .

Fátima Delgado

Embajadora Saturdays.AI Guayaquil