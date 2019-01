“Dar valor y sentido a la vida”

Entendamos bien el mensaje de la estrella que todo lo ilumina de estrofas, y comprendámonos entre los moradores. La violencia no es el horizonte a proseguir. Tampoco de la pugna puede salir nada hermoso. Al fin hemos de confluir en un mismo lenguaje, el del amor, que es el que realmente nos transfigura y enriquece humanamente. Me niego, en consecuencia, a que me anestesien el corazón con el Poderoso Caballero de don dinero, el de siempre. ¡Ya está bien!

Liberémonos de su poderío, con la añoranza del verso y la palabra, para ese diálogo armónico que todos requerimos, pues son las relaciones entre humanos lo que da valor y sentido a la vida.

Víctor Corcoba Herrero

España