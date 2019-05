Dar un mayor refuerzo policial

En el feriado se activa la delincuencia imparable, con múltiples casos de robo que ahora se ven en todos lados. Abordé un taxi para evitar el riesgo de ayer, cuando al subirme al bus que tomo habitualmente, mi rutina de paz se terminó al bajarme y notar que mi celular no estaba. Sentí pánico porque ya no sabemos en qué momento corremos esta suerte, por tanta inseguridad. Mientras, otro barullo me desconcertó cuando en la parada de la Metrovía, el guardia de la estación detenía a una joven mujer, que desapercibida, en compañía de un grupo había robado un celular en la metro en la que me aprestaba a ingresar. Falta refuerzo policial y guardias dentro y fuera de las estaciones.

Ana Buendía