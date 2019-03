Cuidar el medioambiente es un compromiso de todos

El reciclar debería ser una obligación de toda persona de buen vivir. Usar dos fundas, una para basura doméstica, otra para todo lo que pueda volverse a utilizar. Las venden, son de color verde, biodegradables, diseñadas con hojas: “Juntos con amor, cuidemos el Ecuador”. Así ayudamos a que el reciclador recoja la funda que él necesita. Tendremos más limpieza a nuestro alrededor.

Estuve en Salinas. Fui al supermercado, me sorprendió ver una caja sin clientes; en las demás había grandes colas. “Solo atiende clientes que tengan fundas que puedan volver a utilizarlas, no damos fundas. Por 0,25, se adquiría una funda de buen tamaño, fuerte, con un logo, llamando a cuidar el medioambiente. En EE.UU. se regresan las fundas, el supermercado le descuenta el valor. Menos basura. Me puse a observar; preferían salir con varias fundas, sin considerar siquiera la comodidad que está ofreciendo el supermercado a los clientes, peor pensar en el medioambiente. Qué podemos esperar de los vendedores que están en todos sitios, ensuciando el entorno.

Guayarte hay salas de arte. Esta semana Fabiola Minda dice dónde va a parar su plástico. Fotografías impactantes de todo lo que dejan los turistas en las playas; va a parar al mar, muriendo los peces, contaminando las aguas. Hay que seguir luchando, convertirnos en guías, ayudar con el ejemplo.

Laura Gómez Serrano