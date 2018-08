“Cuando el derecho se tuerce y la justicia se corrompe todos los esfuerzos son vanos”

A pesar de no ser un entendido en la materia, sino que escribo presentando nada más la manera en que yo veo la realidad, considero que el punto de partida para que en el Ecuador reine tanta corrupción, inseguridad, violencia y narcotráfico, no radica solo en las fuerzas del orden, sino que su punto clave radica en que el sistema de justicia imperante que no funciona correctamente.

Cuando la justicia falla o se contamina, toda la estructura de la seguridad del Estado se derrumba, porque los miembros de la policía y de investigación, al no ver que la justicia funciona bien y se corrompe, optan por caer en la contaminación. Por ello, es imprescindible depurar el sistema judicial y el ministerio público, por que ellos son la clave para acabar con la impunidad.

Es así, que cuando el derecho se tuerce y la justicia se corrompe, todos los esfuerzos que se hagan son vanos, porque solo se detendrá la corrupción, inseguridad, violencia y narcotráfico cuando el sistema de justicia actúe correctamente, porque el que ve a cometer un delito , sabrá que el sistema judicial funciona, y que cualquier acción produce una reacción y traerá consecuencias. ¡Sí, la corrupción es un mal endémico, y la misma se ha enquistado en el poder judicial, la esperanza de una sociedad justa se vuelve una utopía!

Eco. Mario Vargas Ochoa