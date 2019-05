Desde que ejerzo el voto, la política no ha cambiado en el país. Creo que hoy está más podrido que antes. En la materia de Historia, en el colegio nos hablaban de los presidentes que tuvimos. Los escándalos eran menores a lo que sucede ahora. En estas últimas elecciones eran más de 80.000 los candidatos y lo peor es que no les costó un solo centavo. Todo salió de nuestros impuestos. Recién están destapando la olla de grillos que nos dejó el nefasto gobierno anterior; diez años de corrupción. En el actual gobierno se han destituido a dos vicepresidentes por corrupción. Ningún candidato en estas últimas elecciones ganó holgadamente. Eso demuestra que la gente no cree en los políticos.

Roberto Flores