Concepto del país por los suelos

Tuve una tertulia con unos amigos del exterior luego de abandonar el país por corrupción y falta de justicia. Nos ven como un país con miseria, hambre y desesperación por falta de fuentes de trabajo. El ecuatoriano no ve más allá de sus narices; tenemos la ley del más vivo. Nos tienen como un país prostituido de falacias, bajos instintos, donde el pelafustán hace negocios con el dueño de lo robado, sin moral ni conciencia. No existe justicia, se compran jueces, fiscales y testigos; un funcionario público hace un favor al usuario, mas no su trabajo; la policía hace redadas sin autorización probeneficio para ellos. Una cárcel parece hotel, no rehabilitación. Ojalá podamos tener una metamorfosis.

Javier Valarezo Serrano