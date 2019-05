Con más deuda pública y más impuestos no mejora la economía

Se llegó a un acuerdo donde el FMI prevé entregar al país en préstamo $4.209 millones. Tiene mejores condiciones que los anteriores pero no deja de ser una deuda más para el Estado, que se suma a los casi $60.000 millones de deuda pública. ¿Quiénes van a pagar tal deuda? y ¿cómo? Simple: ‘el pueblo’, no quienes administraron mal un país, y todo esto por medio de una simplificación en el pago de impuestos y un posible aumento del IVA, ICE, entre otros, dado que el país tendrá que utilizar 30 % de los ingresos tributarios para cumplir con el pago de la deuda contraída. El gravar con nuevos impuestos o aumentarlos no es viable dado, por ejemplo, que el aumento del ICE a los cigarrillos hizo que el Estado entre 2015 y 2018 deje de recaudar $436 millones, en gran parte por contrabando. Asimismo, a raíz del terremoto de 2016, el gobierno subió el IVA de 12 % a 14 % y su recaudación cayó en 5 %. Por tanto, si se evidencia que más impuestos no mejora la recaudación ni economía, mejor es ver otras alternativas como dejar el dinero en manos de los ciudadanos para que dinamicen la economía, en lugar de subir impuestos; o crear condiciones para un aumento de la oferta laboral, en lugar de dar bonos a la gente pobre. Pero aquello es un imposible en un gobierno sin ideas, que solo sabe recaudar y despilfarrar, agravado por un mercado laboral que no ha mejorado, ni su matriz productiva. La enorme deuda adquirida en el pasado no sirvió para nada.

Ing. Andrés F. García Albán