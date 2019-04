¿Y los “valientes” de la RC?

Durante la década del SSXXI fuimos testigos de alardes de “valentía” de algunos de sus dirigentes: un presidente que correteaba a quienes le hacían señas, que insultaba a damas, que invitaba a batirse a puñete limpio a sus críticos políticos, y muchas manifestaciones más- hechas siempre al amparo de un pelotón de guardaespaldas costeados con el dinero del pueblo. Sin embargo, cuando un periodista lo enfrentó en Bélgica, enseguida llamó a los guardaespaldas. En el tema de que Honduras era “un buen lugar para morir”, se fue a aterrizar en otro país, por si acaso. ¡Tamaña valentía!

Hoy, luego de que escuchamos al Sr. Patiño en su instigación (perdón, exhorto) a un grupo de simpatizantes, para tomarse las instituciones, cerrar los caminos, gritar: “Que me metan preso, carajo; no les tengo miedo”, resulta que al momento de enfrentar la audiencia donde se iba a decidir si se lo ponía en la cárcel o no, puso pies en polvorosa y huyó de manera subrepticia. No parece ser el mejor ejemplo de valentía para sus correligionarios, ni tampoco para las juventudes ecuatorianas, por mucho que hoy salgan sus adláteres a buscar justificativos infantiles de su huida.

¿Si están conscientes de sus temores, por qué se empeñan en mostrar, falsamente, una cara de valientes?

Ing. José Jalil H.