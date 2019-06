¿Cómo puede defender a la vez a la democracia y a la dictadura?

L. Almagro, secretario de la OEA, resguarda la democracia en Venezuela y la dictadura en Bolivia. Insulza dijo que Cuba por ser un gobierno de más de cinco décadas ¿debía ser reconocido?, sin importar que sea una tiranía y que él representaba a la OEA, cuyos pilares son “la democracia y los Estados de derecho”. El Grupo de Lima: calladito ante el atropello al pueblo de Bolivia. Almagro desconoce la Constitución, que no permite reelección indefinida, y el “no” del 21F-2016. Franquicias izquierdistas secuestraron el sufragio, principio y fin de la democracia. En Ecuador la partidocracia registró fraude a un candidato de derecha y hoy impone alteración de resultados y amañamiento de elecciones con “poder-totalitario-populista”. Mentirosos, Maduro: 80 % apoya diálogo en Oslo; más del 90 % quiere que se vaya. Nuevas elecciones, ¿seguro que gana? Pueblo que permite que el poder “falsee la historia y hechos presentes”, su rostro es hipocresía, su alimento la corrupción y su destino la desaparición. En Almagro: el gran aliado del Foro de Sao Paulo, A. Páez señala el fraude electoral de 2017. C. Sánchez B. reseña La República de Bolivia y los crímenes que la dictadura llama Constitución. En Ecuador la “franquicia-socia-lista” va por más. M. C. Machado: “Hay que salir de Maduro y todo el régimen delincuencial, criminal y terrorista o terminamos como Nicaragua”. ¿O como en Ecuador: siguen en el poder y vuelve el dictador Correa con careta de vicepresidente, igual a C. Kirchner?

Juan Carlos Cobo Rueda