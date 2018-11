Cómo prevenir una mala elección

El que nada debe, nada teme; todo lo que se oculta, tarde o temprano se llega a saber. El que no tiene rabo de paja no le teme a la candela. En 1 Timoteo 3, constan los requisitos exigibles a quien aspira a un alto cargo, no solo religioso sino público también; por eso, para calificar al fiscal general se deben agotar todas las pruebas de salud física, mental y emocional; académicas, morales y familiares, que garanticen una correcta designación para no tener que lamentar después. No hay violación de derechos y libertades si es necesario acudir al polígrafo y hasta al suero de la verdad con tal de prevenir una mala elección.

Miguel Ulloa Paredes