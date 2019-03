Cómo mejorar la supervivencia

En mi trabajo empecé a sentirme agitada, triste, cansada... Me tomaron la presión, estaba en 180. Llegué al Hospital Los Ceibos del S.S por emergencia, donde me hicieron un eco. Los doctores se dieron cuenta de que mi bebé ya no estaba recibiendo nutrientes ni sangre por la placenta, por lo que me realizaron una cesárea inmediatamente. Estuve 9 días en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pues la preeclampsia afectó mis riñones; mi hija estuvo 15 días en UCI Neonatales por bajo peso (le faltaban dos meses para nacer). Yo tenía recelo de parir en un hospital público, pero me atendieron bien. Todo es nuevo, organizado y moderno. Agradezco al personal médico, a las licenciadas y auxiliares. La leche materna y el apego precoz (plan canguro) al bebé prematuro es muy importante para su supervivencia. Parece insignificante, pero les ayuda a crecer. Podrían morir sin el amor maternal. Allí hay un espacio cómodo donde enseñan técnicas de lactancia y tienen máquinas de extracción. En la UCIN Ceibos nos permiten quedarnos las 24 horas con nuestros bebés. Sé que los bebés se sienten solos, aún no era tiempo de salir. Mas, si ellos están sintiendo el calor de su madre, escuchando su voz, saldrán adelante. En otros hospitales existe el plan canguro, pero solo unas horas y de ahí los bebés se quedan solos con los doctores gran parte del tiempo.

Vannessa Parra Licoa