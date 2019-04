Colocar contenedores de basura en esquinas de las zonas barriales y evitar su derrame

Guayaquil dio ejemplo de civismo e inteligencia clara y eligió a una gran mujer para que honre el sillón de Olmedo. Fue unísono el grito Cynthia, ahora todos a la expectativa de su trabajo. Estoy segura de que lo hará a plenitud, está capacitada y es muy inteligente.

Como guayaquileña que ama su ciudad tengo dos peticiones para hacerle a ella: 1) Que ejerza mano dura con los choferes de los buses que se estacionan en las esquinas, en las intersecciones, en media calle, a tomar pasajeros, que los reúna, explique, aconseje, eduque y les advierta que nuestra ciudad no es tierra de nadie; que cumplen con las leyes o serán sancionados con mucho rigor. Me hace gracia, se quejan ellos y mucha gente de las multas altas, pero siguen haciendo lo que les da la gana, y también esta advertencia debe hacerse a la ciudadanía, ahora o nunca. 2) Cómo no va a haber fundas de basura en las esquinas, si las amas de casa salen a las 7 u 8 de la noche y no tienen dónde poner la basura. En muchas partes del mundo ponen contenedores en ciertas esquinas para ahí depositar la basura, así no habrá pretexto de que no hay dónde echarla.

Por favor querida alcaldesa, analice mi petición y Guayaquil será Más ciudad, y Ud., como León y Nebot, pasará a la historia con honores.

Martha Jurado R.