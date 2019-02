Cinismo o pérdida de memoria

Hay personas que formaron parte de gobiernos anteriores; unos, vinculados a la corrupción; otros, a lo mejor no, pero en todo caso no hicieron nada por mejorar la situación social, económica, política o educativa del país. Ahora unos, son candidatos que hablan de honradez y otros, analistas que tienen la solución a todos los problemas y quieren que otros hagan ahora lo que ellos no hicieron en su momento de poder. ¿Será que han perdido la memoria o es que son cínicos? ¿O es que nos quieren ver la cara de tontos?. Algún psicólogo o psiquiatra debería pronunciarse al respecto, para orientar científicamente a la opinión pública a través de este prestigioso.

Miguel Ulloa Paredes