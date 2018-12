Cientos postulan en marzo

La pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos, señor director, es ¿qué anima a tantas personas a ‘candidatearse’ para las seccionales de marzo próximo? Porque son cientos de ellos, como señalan los medios de información. ¿Será efectivamente el amor a sus ciudades, sus ganas de trabajar por el bien común?

Debe ser, de lo contrario, no creo que alguien quiera postularse para no hacer nada. Ojalá nomás que los electores tengan la suficiente capacidad para discernir entre un buen candidato y otro que no lo es. Ya tenemos muchas experiencias ingratas con autoridades que fueron elegidas y no cumplieron con lo que prometieron.

José Alfredo García