Choferes “daltónicos” no respetan la luz roja

Parece que muchos “profesionales” del volante que circulan por las calles y amplias avenidas de Guayaquil padecen de daltonismo (enfermedad visual por la cual las personas confunden los colores), porque a pesar de estar el semáforo en rojo cruzan a toda velocidad -lo que constituye una grave infracción de tránsito- poniendo en serio peligro la vida de los peatones. A propósito me he enterado que penosamente acaba de morir arrollado un ciclista -que en el momento del fatal accidente iba caminando- por el conductor de un auto que se pasó la luz roja en un sector de la avenida Juan Tanca Marengo del Puerto Principal. Sobre el tema de la inseguridad vial que existe en la urbe porteña sería bueno que algún vigilante de la Autoridad de Tránsito Municipal mantenga un control permanente en la Juan Tanca Marengo y avenida Circunvalación (a la altura de la Coca Cola), especialmente por las mañanas, donde conductores “daltónicos” con frecuencia no respetan la luz roja y hasta giran en U en un lugar no permitido (los que van hacia la avenida Martha de Roldós), acción que podría ocasionar en cualquier momento choques y atropellos a peatones, como el que ocurrió el pasado miércoles alrededor de las 8h00, cuando una señora fue atropellada en este lugar por el conductor de un carro que se dio a la fuga. La mujer permaneció un rato en el suelo, recibiendo los primeros auxilios de buenos samaritanos, y luego se la trasladó en una ambulancia a un centro de salud.

Vale pedir a los conductores de distintos tipos de vehículos motorizados (motos, autos, buses de transporte público de pasajeros y alimentadores de la metrovía) que respeten las disposiciones de la ATM para tratar de evitar lamentables “accidentes de tránsito”.

Lic. Jhonny Muñoz Lima