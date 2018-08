Chile: Niños muertos en el parto ya no serán N.N.

El presidente de Chile firmó el proyecto de ley Mortinato, para que los padres inscriban en el Registro Civil a los hijos que han muerto durante la gestación o el parto. La propuesta acepta la petición de unas dos mil familias que han perdido un hijo. El proyecto busca ‘saldar una deuda’ del Estado con los padres, ya que la legislación aprueba sepultar al niño como N.N., y no inscribirlo con su nombre en el Registro Civil. “La legislación no reconoce el derecho que tienen sus padres a poder individualizarlos, a poder darles un nombre propio, una digna sepultura, a tener un recuerdo al cual puedan aferrarse para mantener viva la historia y el recuerdo de ese hijo que no alcanzó a nacer”, dijo el presidente.

Dr. Mario Monteverde Rodríguez